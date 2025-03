Syrien wirft Hisbollah Töten syrischer Sicherheitskräfte vor

Das Verteidigungsministerium der islamistischen Übergangsregierung in Syrien hat der pro-iranischen Hisbollah vorgeworfen, drei syrische Sicherheitskräfte in den Libanon verschleppt und dort getötet zu haben. "Eine Gruppe der Hisbollah-Miliz (...) hat drei Mitglieder der syrischen Armee an der syrisch-libanesischen Grenze (...) entführt, bevor sie sie auf libanesisches Gebiet brachten und dort eliminierten", meldete die amtliche syrische Nachrichtenagentur SANA am Sonntag.