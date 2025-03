Syrische Soldaten entführt - Kämpfe an libanesischer Grenze

Nach der Entführung syrischer Soldaten durch die Hisbollah-Miliz sind entlang der Grenze zwischen dem Libanon und Syrien Kämpfe ausgebrochen. Orte im nördlichen Libanon würden aus Syrien beschossen, teilte die libanesische Armee in der Früh mit. Deren Einheiten hätten das Feuer erwidert. Das syrische Verteidigungsministerium schickte Armeekreisen zufolge Truppen sowie Raketenwerfer und Drohnen in die Grenzregion. Die Truppen hätten ein Waffendepot der Hisbollah zerstört.

Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge setzten die syrischen Truppen auch Artillerie und Raketen ein. Nach syrischer Darstellung gerieten am Sonntag drei Soldaten der Übergangsregierung in einen Hinterhalt der libanesischen Hisbollah-Miliz. Deren Kämpfer hätten die Soldaten in der Provinz Homs entführt, in den Libanon verschleppt und dort getötet, teilte das Verteidigungsministerium in Damaskus mit. Im Internet kursierte ein Video, das zeigen soll, wie einer der Verschleppten auf brutale Weise getötet wird.