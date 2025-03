Tote nach Kämpfen an syrisch-libanesischer Grenze

Dem syrischen Verteidigungsministerium zufolge gerieten am Sonntag drei Soldaten der Übergangsregierung in Syrien in einen Hinterhalt der libanesischen Hisbollah-Miliz. Deren Kämpfer hätten die Soldaten in der Provinz Homs entführt, in den Libanon verschleppt und dort getötet. Nach Angaben der libanesischen Armee wurden Orte im Libanon aus Syrien beschossen. Die Hisbollah wies jede Verantwortung zurück.