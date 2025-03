US-Regierung schiebt mehr als 200 Venezolaner ab

Die US-Regierung hat 200 mutmaßliche Mitglieder einer venezolanischen Bande aus den USA abgeschoben trotz eines Gerichtsbeschlusses, der dies untersagt. Das Weiße Haus erklärte am Sonntag (Ortszeit), dass ein Richter nicht befugt sei, ihre Handlungen zu blockieren. "Heute sind die ersten 238 Mitglieder der kriminellen venezolanischen Organisation Tren de Aragua in unserem Land angekommen", teilte El Salvadors Präsident Nayib Bukele im Onlinedienst X mit.

"Ein einzelner Richter in einer einzigen Stadt kann nicht die Bewegungen eines Flugzeugs voller ausländischer Terroristen, die aus den USA ausgewiesen wurden, bestimmen" , erklärt die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Das Gericht habe "keine gesetzliche Grundlage" dafür. Bundesgerichte hätten keine Jurisdiktion über die Außenpolitik eines US-Präsidenten.

US-Präsident Donald Trump hatte sich bei den Abschiebungen auf den kaum bekannten "Alien Enemies Act" von 1798 berufen. Er erklärte, die USA seien mit der "Invasion" einer kriminellen Organisation konfrontiert, die mit Entführungen, Erpressung, organisiertem Verbrechen und Auftragsmorden in Verbindung stehe.

Zwei Menschenrechtsorganisationen, die American Civil Liberties Union (ACLU) sowie Democracy Forward, forderten das zuständige Bundesgericht in Washington auf, die Abschiebungen zu stoppen und argumentierten, das Gesetz von 1798 sei nicht für die Anwendung in Friedenszeiten gedacht. Der Richter James Boasberg ordnete daraufhin einen 14-tägigen Stopp aller Abschiebungen auf der Grundlage von Trumps Anordnung an. Eine ausführliche inhaltliche Prüfung steht aber noch aus.