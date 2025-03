Netflix-Reichensatire "Delicious" schlägt auf den Magen

Bitterböse Kritik an der reichen Elite hat schon länger Saison: Nicht nur der Schwede Ruben Östlund mit Filmen wie "Triangle of Sadness" oder jüngst "Veni Vidi Vici" vom heimischen Regieduo Daniel Hoesl und Julia Niemann arbeiten sich an den oberen Zehntausend ab. Die deutsche Regisseurin Nele Mueller-Stöfen bringt in ihrem Langfilmdebüt "Delicious" die Welt einer gut situierten Familie ins Wanken. Mehr noch. Sie geht sozusagen die volle Distanz, wie auf Netflix zu sehen ist.

Was kürzlich im Rahmen der Berlinale Weltpremiere feierte, ist nichts für schwache Nerven und schlägt durchaus auf den Magen: Eine vierköpfige deutsche Familie hat eigentlich nur ein paar entspannte Tage in ihrer Villa in Südfrankreich im Sinn. Doch nachdem sie eines Nachts auf der Rückfahrt von einem Restaurantbesuch eine junge Frau mit dem Auto streift, bleibt kein Stein auf dem anderen. Karrierefrau Esther (Valerie Pachner) will vom Krankenhaus nichts hören und nimmt die wortkarge Teodora (Carla Díaz) mit, um sie in luxuriöser Umgebung zu versorgen. Ihr Ehemann John (Fahri Yardim) und die beiden Kinder beobachten das Geschehen eher distanziert denn wirklich geschockt. Aber das ändert sich schnell.

Denn Teodora ist beim Morgengrauen zwar aus dem Gästezimmer verschwunden, taucht aber nur wenig später wieder vor dem Gittertor des Anwesens auf. Aufgrund der Verletzung habe sie ihren Job verloren und braucht nun Unterstützung. Die Lösung? Sie beginnt als Hausmädchen, schnappt sich Küchenmesser, Einkaufsliste und Staubsauger, um alles auf Vordermann zu bringen. Doch eigentlich hat sie die Familie selbst im Auge und beginnt sukzessive, sich einen nach dem anderen vorzuknöpfen. Esther fühlt sich von Job und Familie erdrückt und will nur noch ausbrechen, während sich John nach mehr Nähe zu seiner Frau sehnt und seinen Frust mit Alkohol betäubt. Die Kinder laufen da nur wie nebenbei mit.

Mueller-Stöfen, die auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, setzt ganz auf überzeichnete Figuren und stilisierte Bilder sowie symmetrische Tableaus. Schon zu Beginn lässt sie ihre reichen Protagonisten auf Ausschreitungen bei einer Demonstration treffen, haben die Menschen vor Ort doch kaum genug zum Überleben. "Die interessieren sich doch gar nicht für uns", versucht Vater John die verängstigten Blicke seiner Tochter runterzuspielen. Wenn er nur wüsste. Immer wieder wird eine Gruppe junger Angestellter ins Bild gerückt, die die Touristen auf Schritt und Tritt verfolgt. Zwei Welten treffen aufeinander, die kein Verständnis füreinander haben - in einem Fall das Gegenüber nicht einmal wirklich sehen.

Zumindest bei Esther ändert sich das schlagartig, als Teodora sie ins Nachtleben entführt. Endlich kann die so zielstrebige Frau loslassen, lacht sich einen jungen Liebhaber an und kehrt ihrer Familie vermeintlich den Rücken. Es liegt nicht zuletzt an Pachners Leistung, dass dies einigermaßen authentisch wirkt, spielt die Österreicherin den Ausbruch aus dem gesellschaftlichen Korsett doch mit viel Verve, während Yardims Figur in Selbstmitleid versinkt - eine nicht immer dankbare Rolle. Wie ohnehin das Verhalten der meisten Charaktere eher holzschnittartig angelegt ist. Die Wut und Verzweiflung von Teodora und ihrer Gruppe kommt nur selten wirklich zum Tragen, dafür bleibt "Delicious" zu sehr an einer glänzend schimmernden Oberfläche, die immer unansehnlicher wird.