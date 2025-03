Betrunkener Autofahrer stürzte bei Brixen im Thale ins Bachbett

Brixen im Thale – Sonntagabend gegen 20.30 Uhr war ein 41-jähriger Österreicher auf dem sogenannten Stöllnweg bei Brixen im Thale unterwegs. Aus bis dato unbekannter Ursache kam der Mann von der Gemeindestraße ab und stürzte in ein Bachbett. Der 41-Jährige wurde umgehend geborgen und in das Bezirkskrankenhaus in St. Johann in Tirol gebracht.