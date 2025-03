Lockt Fans auf den Berg: Schlager-Star Melissa Naschenweng kommt wieder nach Tirol

Auch heuer kommt die Kärnterin wieder in des Brixental. Am 28. Juni 2025 verwandelt sich die Bergkulisse rund um die Bergstation der Fleckalmbahn erneut in eine Konzertarena.

Kirchberg i. T. – Es war ein Versuch von Event-Profi Thomas Rass ein Konzert auch einmal auf den Berg zu holen und bereits die erste Auflage gab dem Kirchberger recht. Das Konzert von Melissa Naschenweng auf der Ehrenbachhöhe in Kirchberg war ein großer Erfolg. Und auch heuer kommt die Kärntnerin wieder in das Brixental. Am 28. Juni 2025 verwandelt sich die Bergkulisse rund um die Bergstation der Fleckalmbahn erneut in eine Konzertarena.