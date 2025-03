Wettbewerb um die Fachkräfte von morgen – Wer hat die Nase vorn?

Mit der Visio Tirol, die vom 26. bis 27. November 2025 in der Messe Innsbruck stattfindet, wird eine Plattform geschaffen, die Tiroler Betriebe und Bildungsanbieter mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Eltern, Berufs- und Bildungsinteressierten vernetzt.

Seit über 20 Jahren veranstaltet und organisiert die SoWi-Holding Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen. Darunter die jährlich stattfindende career & competence sowie die Berufs- und Bildungsmessen Visio Tirol, BeSt Innsbruck und BeSt Klagenfurt.

Auf der einen Seite stehen Unternehmen und Bildungsanbieter, die händeringend nach Nachwuchs suchen. Eine große Herausforderung dabei: der persönliche, zielgerichtete Kontakt und eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit zu finden. Auf der anderen Seite erleben viele junge Menschen Orientierungslosigkeit angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten, neuen Technologien und den komplexen Anforderungen an die Fachkräfte der Zukunft. Die Visio Tirol schafft ideale Rahmenbedingungen, um diese Herausforderungen zu meistern und beide Seiten zusammenzuführen.

Wer im Wettbewerb um die Nachwuchskräfte die Nase vorn haben wird, entscheiden laut den Veranstaltern der Visio Tirol – Matthias Penz und Florian Brunner, GF der SoWi-Holding – diese Faktoren: „Wer Gespräche auf Augenhöhe sucht, Perspektiven vermittelt, Einblicke in die Berufswelt ermöglicht und den Nachwuchs aktiv ausprobieren lässt, wird klare Vorteile haben.“

Genau das will die Visio Tirol ermöglichen – mit praxisnahen Formaten wie Workshops und Hands-on-Stationen, Diskussionsrunden auf der Bühne und offenen Gesprächen an den Messeständen. So entsteht eine lebendige Plattform, auf der nachhaltige Netzwerke zwischen den Ausstellern und den Talenten von morgen entstehen.