Tragödie in den Dolomiten: Zwei erfahrene Alpinisten bei Lawinenabgang verstorben

Mehrere Lawinenabgänge wurden am Wochenende in den italienischen Alpen gemeldet. Auf dem Monte Fravort in der Nähe von Frassilongo im Trentino wurden zwei Tourengeher von einer Lawine erfasst. Die beiden waren mit dem Aufstieg beschäftigt, als sich die Lawine löste. Die beiden Bergsteiger – beide 32 Jahre alt – kamen mit mehreren Beinfrakturen davon.