Houthi griffen wieder US-Flugzeugträger an

Der von den Houthi kontrollierte Sender Al-Masirah und die Nachrichtenagentur Saba hatten am Montag von erneuten US-Angriffen auf die Regionen Hodeidah und Al-Salif berichtet. Laut der offiziellen Houthi-Webseite Ansarollah wurde am Dienstag in der Früh auch die jemenitische Hauptstadt Sanaa von Angriffen getroffen. Zuvor hatte die Miliz behauptet, zweimal einen US-Flugzeugträger im Roten Meer angegriffen zu haben.

Der Iran wandte sich unterdessen im Rahmen der UNO gegen die USA. Hochrangige US-Regierungsvertreter versuchten "verzweifelt", die US-Angriffe im Jemen mit "haltlosen Anschuldigungen" gegen Teheran zu rechtfertigen, erklärte der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir Saeed Iravani, am Montag in einem Schreiben an den UNO-Sicherheitsrat. Die "offene" Drohung gegen den Iran bezeichnete Iravani in dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Brief als Verstoß gegen die UNU-Charta. Er warnte davor, dass jeder aggressive Akt "ernste Konsequenzen" nach sich ziehen werde, und dass Washington dafür die Verantwortung übernehmen müsse. Den UN-Sicherheitsrat forderte er auf, angesichts der "unbedachten und provokativen Erklärungen" der USA nicht zu "schweigen".