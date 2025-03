Israel beendete Waffenruhe - Über 330 Tote im Gazastreifen

Bei den neuen Angriffen Israels im Gazastreifen sind Hamas-Insidern zufolge mindestens fünf Hamas-Funktionäre und ihre Angehörigen getötet worden, darunter, Mohammed al-Jmasi, der dem Politbüro der Hamas angehörte. Nach den nächtlichen Luftangriffen stieg die Zahl der Todesopfer nach Angaben der militanten Palästinenserorganisation weiter: Die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza meldete am Dienstag in der Früh mehr als 330 Tote.