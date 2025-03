Apothekerkammer vermisst Mut bei neuer Regierung

Die Apothekerkammer vermisst bei der neuen Bundesregierung noch "Mut zur Veränderung" im Gesundheitssystem. Es könnten innerhalb der bestehenden Gesetzeslage und budgetären Mittel "sofort wirksame Verbesserungen" erzielt werden, sagte Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr beim Apothekerkongress in Schladming. Die Politik oder die Sozialversicherung müssten das "in die Hand nehmen". Handlungsbedarf bestehe bei Prävention, Telemedizin und der Patientensteuerung.

"Wir fordern ein bundesweites Präventionskonto für jede Österreicherin und jeden Österreicher", sagte Mursch-Edlmayr im Gespräch mit der APA. Jeder bekomme darin Vorsorgetests oder Impfungen zur Verfügung gestellt oder auch Risikopersonen für bestimmte Krankheiten speziell auf sie zugeschnittene Vorsorgeuntersuchungen. Das könne in der E-Card aufscheinen und so daran erinnert werden "und ich habe einen Überblick, was wird in Anspruch genommen".