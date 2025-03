Serbische Kulturszene beklagt Einmischung der Politik

Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste in Belgrad wird immer klarer, dass ähnlich wie in Ungarn und der Slowakei sich auch in Serbien die Fronten zwischen den Regierenden und Kulturschaffenden verhärtet haben. Gegen die aufmüpfige Kulturszene wird auch hier mit Entlassung bzw. Nicht-Verlängerung unliebsamer Leitungspersonen vorgegangen. Der jüngste Fall betrifft Nikita Milivojevic, den künstlerischen Leiter des Theaterfestivals BITEF.

Ausgangspunkt der Studentenproteste, die am vergangenen Wochenende in eine Massendemonstration in Belgrad mündeten, war der Einsturz eines Bahnhofsvordaches in der nordserbischen Stadt Novi Sad am 1. November des Vorjahres, bei dem 15 Menschen ums Leben kamen. Mitverantwortlich für das Unglück wird in der serbischen Öffentlichkeit die weit verbreitete Korruption gemacht.

Anfang Dezember waren zwei Mitglieder der Belgrader Philharmonie von einem Auto verletzt worden, das in eine Menschenmenge gefahren war, die vor dem Konzerthaus 15 Gedenkminuten für die Opfer abhielt. Auch jüngst wurde die Belgrader Philharmonie wieder politisch aktiv: Ein Streik am 3. März sollte auf die seit längerer Zeit angespannte Finanzsituation und das anhaltende Fehlen eines künstlerischen Direktors aufmerksam machen. Seit 2021 wird die Philharmonie nämlich interimistisch von einem Manager geführt, der von der Ausbildung nicht Musiker, sondern Maschinenbauingenieur ist.

Während im Februar die 53. Ausgabe des beliebten Belgrader Filmfestivals FEST ohne Angabe von Gründen auf September verschoben wurde, steht das alljährlich Ende September stattfindende Theaterfestival BITEF seit kurzem ohne künstlerische Leitung da: Das Belgrader Stadtparlament hat am 6. März den Vertrag von Festivalchef Nikita Milivojevic nicht verlängert - mitten in der heißen Phase der Programmierung der kommenden Ausgabe.

Der 64-jährige Regisseur, der auf zwei erfolgreichen BITEF-Ausgaben verweisen kann, wurde über seine Absetzung in einem kurzen Telefonat informiert, wie er später gegenüber Medien bestätigte. In Belgrader Medien wurde anschließend spekuliert, ob einer der Gründe die Einladung des Schweizer Regisseurs und Intendanten der Wiener Festwochen, Milo Rau, als Eröffnungsredner des letztjährigen Festivals sein könnte.

In seiner Rede am 25. September hatte Rau unzweideutig seine Unterstützung für die Gegner des von der serbischen Regierung voran getriebenen Lithiums-Abbaus bekundet und war dafür vom Publikum gefeiert worden. Sein auch in Wien gezeigtes Stück "Antigone im Amazonas" über den Kampf der brasilianischen Bewegung der Landlosen gegen moderne Bergbauunternehmen erhielt beim BITEF den Politika-Preis.