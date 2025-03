Trump entzieht Bidens Kindern Secret-Service-Personenschutz

Trump war zuvor auf einem Termin im Kennedy Center darauf angesprochen worden, dass Hunter Biden begleitet vom Secret Service Urlaub in Südafrika mache. „Das höre ich gerade zum ersten Mal“, sagte Trump und kündigte an, sich das genauer anzuschauen. Trump monierte dies nun in seinem Beitrag auf Truth Social. Trump zufolge sind 18 Agenten für den Schutz Hunter Bidens zuständig und 13 für den von Ashley Biden.