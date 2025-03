Bei Skiunfall tödlich verunglückt: Trauer um ehemaligen Eishockey-Profi

Der Eishockey-Sport trägt Trauer: Ex-NHL-Crack Tomas Kloucek ist tot. Der Tscheche starb mit nur 45 Jahren an den Folgen eines schweren Skiunfalls. Der ehemalige Verteidiger, der im ICE-Vorgänger EBEL für Orli Znojmo auflief, kam in Spindlermühle von der Piste ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Strommasten. Laut Medienberichten erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.