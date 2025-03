Rannten verängstigt auf die Straße: Bebenserie in Italien lässt Bewohner nicht zur Ruhe kommen

Rom – Nach einer Reihe von Erdbeben in den vergangenen Tagen kommt Süditalien nicht zur Ruhe. Ein Beben mit Stärke 4,2 wurde gegen 10 Uhr in den süditalienischen Städten Potenza und Matera gespürt. Das Epizentrum lag sechs Kilometer von der Gemeinde Vagliano in der süditalienischen Region Basilikata auf einer Tiefe von 14,3 Kilometern, meldete das Institut für Geologie und Vulkanologie (INGV).