Prägte eine ganze Generation: Jesse Colin Young ist tot

Der Sänger und Songwriter Jesse Colin Young ist tot. Das berichten mehrere Medien am Dienstag unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Ehefrau und Managerin Connie Young. Er soll bereits am Sonntag verstorben sein, zur Todesursache gibt es derzeit keine Informationen. Der Musiker wurde 83 Jahre alt.

Bekanntheit erlangte er mit seiner Band „The Youngbloods“ vor allem in den 60er-Jahren, wo sein Song „Get Together“ zur Hymne für die Hippie-Ära wurde – und auch Einzug in die zeitgenössische Popkultur fand. So ist der Song Teil des Soundtracks von „Forrest Gump“ und kommt in einer Folge „The Simpsons“ vor, wo er von Lisa gesungen wird. (TT.com)