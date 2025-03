Erste Klausur im Dreierbündnis: Regierung stellt neue Industriestrategie vor

Stocker sprach von einem „seriösen Plan für die Zukunft“. Die Krisen der letzten Jahre - der Ukraine-Krieg, die Teuerung und die Zollpolitik der USA unter Präsident Donald Trump - würden Österreich in dieser Legislaturperiode beschäftigen. Österreich müsse sich nach neuen Märkten und verlässlichen Partnern umsehen, so Meinl-Reisinger. Auch der Kanzler betonte, dass es neue Rahmenbedingungen brauche, um diesen Veränderungen Rechnung zu tragen. Notwendig sei ein Fokus auf Wirtschaftssektoren mit Zukunftspotenzial und Schlüsseltechnologien sowie eine Qualifizierungsoffensive.

Die Industriestrategie werde am Dienstag nicht fertig sein, hatte Stocker bereits vor der Klausur betont: „Das ist nichts, was man aus dem Ärmel schütteln kann.“ Einen „Beginn und kein Ende“ markiere die Klausur auch in Sachen Energiemarktreform. Die Energiepreise seien explodiert, sie sollen für Industrie, Wirtschaft und Konsumenten niedriger werden als in der Vergangenheit. Die Regierung wolle die Netzkosten senken, so Stocker. Meinl-Reisinger will gegen bürokratische Hürden und zu lange Genehmigungsverfahren vorgehen.