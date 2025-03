Wie der ÖFB den Rumänen eine Sturm-Hoffnung vor der Nase wegschnappte

Als Sohn rumänischer Eltern – das sollte später noch wichtig werden – in Vöcklabruck geboren, wurde der Offensivspieler in der LASK-Akademie ausgebildet, um 2019 den Sprung ins Ausland (Lokomotiva Zagreb) zu wagen. Ein kreativer (Karriere-)Weg, auf dem er zu Beginn allerdings viele Stolpersteine zu überwinden hatte. In der kroatischen Hauptstadt spielte Florucz nicht wirklich, er wurde mehrmals verliehen, bevor der Weg wieder näher an die Heimat führte.

2023 wechselte Florucz nach Laibach, wo er in nunmehr 68 Pflichtspielen an 40 Treffern (24 Tore und 16 Assists) beteiligt war. „Er hat für einen Spieler, der nicht immer im Sturmzentrum spielt, eine richtig gute Quote. Deswegen haben wir entschieden, ihn dazuzunehmen“, begründet Rangnick die Nominierung. Meist kommt Florucz bei Olimpija Ljubljana mit der Nummer zehn und seinem Vornamen auf dem Rücken über den rechten Flügel, manchmal auch durchs Zentrum. Eines ist also auch klar: Ein Heilmittel für Österreichs Sorgen im Sturmzentrum – Arnautovic wird nicht jünger, Gregoritsch hat seinen Stammplatz in Freiburg eingebüßt, Kalajdzic kämpft nach drei Kreuzbandrissen immer noch um die Rückkehr und Marco Grüll (Bremen) war zuletzt auch verletzt – wird der Senkrechtstarter wohl nicht sein. Eine willkommene Ergänzung ist Florucz trotzdem.