Nach Telefonat mit Trump: Putin stimmt 30-tägiger Aussetzung von Angriffen auf Energie zu

Moskau – US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben bei ihrem Gespräch vorerst keine Einigung auf eine allgemeine Waffenruhe im Ukraine-Krieg erzielt. Das geht aus Stellungnahmen beider Regierungen hervor, die nach dem Gespräch der Präsidenten veröffentlicht wurden. Putin und Trump einigten sich auf eine 30-tägige Aussetzung von Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur, wie der Kreml am Dienstag nach dem Telefonat mitteilte.

Das Weiße Haus in Washington erklärte, Trump und Putin hätten sich auf eine „Energie- und Infrastruktur-Waffenruhe“ geeinigt. Die Regierung in Moskau hat nach dem Gespräch zwischen Trump und dem Putin noch weiteren Klärungsbedarf. Es gebe noch eine Reihe offener Punkte, berichten russische Nachrichtenagenturen am Dienstag. Putin fordere einen Stopp der Waffenhilfe für die Ukraine.