Kufsteins Tischtennis-Asse fixierten Final-Premiere: „Größter Erfolg in Vereinsgeschichte“

Linz – Der 17. März 2025 ist in die Geschichte der Tischtennis-Sektion der SU Kufstein eingegangen. Mit dem erstmaligen Finaleinzug in der Frauen-Bundesliga gelang am Montagabend ein neuer Meilenstein. „Definitiv der größte Erfolg in unserer Vereinsgeschichte“, strahlte Obmann Hermann Moser mit dem erfolgreichen Team von Trainer Andreas Podpinka um die Wette.

Im Halbfinale – Hin- und Rückspiel fanden am Montag am neutralen Spielort in Linz statt – behielten die Festungsstädterinnen gegen Tulln jeweils mit 4:2 die Oberhand. Damit treffen Arantxa Cossio und Co. am 22. April im Endspiel auf Serienmeister Linz AG Froschberg. Eine Hürde, die höher kaum sein könnte. Das Spezielle an der Premiere: sie steigt zuhause in Kufstein.