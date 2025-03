Alpin klar vor Nordisch: So viel verdient Odermatt mehr als ÖSV-Adler Tschofenig

Der Ski-Weltcup biegt in die Zielgerade ein, der Preisgeldkuchen ist bis auf ein paar Happen verteilt. Die alpinen Branchen-Könige liegen weit vor ihren nordischen Kollegen, Marco Odermatt und Federica Brignone geben den Ton an.

Das alpine Saisonfinale in Sun Valley (USA) steht vor der Tür, aber die Preisgeld-Wertung ist längst entschieden: Mit Marco Odermatt (SUI) und Federica Brignone katapultierten sich die beiden Saison-Dominatoren auch finanziell in andere Sphären:

Am Mittwoch in Tallinn (EST), am Wochenende in Lahti (FIN), dann gehen die Langläufer in die Sommerpause. Seriensieger und Sechsfach-Weltmeister Johannes Hoesflot Klaebo muss sich bei der Urlaubsplanung nicht einschränken, mit bislang 236.100 Euro liegt er um Hauslängen vor seinem norwegischen Landsmann Harald Oestberg Amundsen (105.000 Euro). Achtbarer Vierter: der Steirer Mika Vermeulen (78.600). Und auf Platz 52 scheint der zweitbeste Österreicher, der Tiroler Benjamin Moser auf (4375).