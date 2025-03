Nötige Mittel für juristische Prozessbegleitung gefordert

Was die Vertretung von Verbrechensopfern in Ermittlungsverfahren und vor Gericht betrifft, verspricht das Regierungsprogramm der Koalition von ÖVP, SPÖ und NEOS eine "ausreichende Dotierung im Bereich der psychosozialen Prozessbegleitung." Nicht erwähnt werden jedoch die über 300 juristischen Prozessbegleiterinnen und -begleiter, die vor, während und nach Strafverfahren den Opfern beistehen. Das bemängelt der Verein Österreichische Juristische Prozessbegleiter:innen (JurPB).

"Grundsätzlich ist es erfreulich, dass es das Institut der Prozessbegleitung ins Regierungsprogramm geschafft hat. Prozessbegleitung fußt aber auf zwei Säulen, der psychosozialen und der juristischen. Wenn man will, dass die Prozessbegleitung auch in Zukunft in derselben oder idealerweise einer noch besseren Qualität bestehen kann, ist es erforderlich, beide Säulen ausreichend zu finanzieren. Nur so ist der Erhalt des bewährten dualen Systems gewährleistet", gibt Lian Kanzler, Vorstandsmitglied des Vereins, zu bedenken.