Von weißen Socken und Riesenakkus

Weil immer mehr Tiroler Firmen ihren Mitarbeitern Rad-Leasing anbieten, nehme auch die Nachfrage nach Radkleidung zu: „Wer sein Rad kaufen muss, investiert das meiste Geld in dessen Ausstattung.“ Wer hingegen least, bekomme automatisch stets neue Modelle und könne mehr Geld in sein Outfit stecken: „Nachdem das in den vergangenen Jahren oft in gedeckten Farben und Erdtönen angeboten wurde, sind die Farben und Muster heuer sehr viel auffälliger.“ Je bunter, desto besser – abgesehen von den Radsocken. Was Stil­ikonen zuletzt erblassen ließ, wird jetzt zum Radtrend: Socken sind in der nahenden Saison weiß und lang – am besten reichen sie bis zur Mitte der Wade.