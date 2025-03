Die richtige Haltung ist entscheidend

Dafür gilt es die Pedale in waagerechte Position zu bringen und den Fußballen auf die Pedalmitte zu stellen. Nun wird eine Lotschnur unterhalb der Kniescheibe am Bein angelegt. Der Sattel wird verschoben, bis das Lot in die Pedal-achse fällt. Liegt es vor der Achse, muss der Sattel nach hinten, liegt es hinter der Achse, nach vorne.