So macht man Dieben das Leben schwer

Oh Schreck, das Rad ist weg: Wie kann man sein Fahrrad effektiv gegen Diebstahl schützen und was gilt es im Ernstfall zu tun?

Schreckt das den Übeltäter nicht ab, fängt das Gerät an, penetrant zu piepsen. Zudem wird dessen Besitzer am Handy alarmiert und über die aktuelle Position seines Rades informiert.

Selbst dieses innovative Schloss wird nutzlos, wenn der Drahtesel an keinem festen Gegenstand, wie Radständer, angeschlossen ist. Frei stehende Räder können in einen Anhänger geworfen und abtransportiert werden. Damit nicht genug: Der Abstellort sollte belebt sein und regelmäßig verändert werden. Steht das Rad etwa täglich für mehrere Stunden an derselben Stelle am Bahnhof, kann sich ein potenzieller Dieb in aller Ruhe auf seine Tat vorbereiten.