Viele Möglichkeiten für Kinderbeförderung am Rad

Beim letzten ÖAMTC-Test für Kindersitze am Fahrrad gab es – auch wenn es in Detailbereichen durchaus Verbesserungsbedarf gibt – positive Ergebnisse. Vier der acht getesteten Sitze schafften ein „Gut“, drei wurden mit „Befriedigend“ bewertet und nur ein Modell fiel durch. Das Fazit: Wer einen Fahrrad-Kindersitz braucht, sollte nicht vorwiegend nach dem Preis gehen. Hat man mehrere davon in der engeren Auswahl, sollte man in den Fachhandel gehen und sich beraten lassen. Neben dem klassischen Sitz gibt es aber weitere Möglichkeiten. So bietet ein Lastenfahrrad mit verlängertem Heck, ein „Backpacker“, Platz für bis zu zwei Kindersitze. Das Fahrverhalten ist gewöhnungsbedürftig, verbessert sich aber mit der Zeit. Ein älterer Crashtest des ÖAMTC zeigte, dass der Kindersitz auch nach dem ersten Aufprall Schutz bietet. Das „Long John“-Modell hat eine Transportbox zwischen Vorderrad und Lenker. Beim Unfall schützt die Box zunächst gut, allerdings wurde die Bank beim Test aus der Box gerissen. Der Lenker kann beim Fahren die Köpfe der Insassen treffen.