Verfrühtes Geschenk zum Geburtstag: Tirolerin Wolf zog ins WM-Finale ein

Lara Wolf ist am Mittwoch bei den Freeski-Weltmeisterschaften im Engadin ins Finale des Slopestyle-Bewerbs eingezogen. Die Tirolerin, die am Sonntag ihren 25. Geburtstag feiert, qualifizierte sich mit 69,28 Punkten als Vierte souverän für den Kampf um die Medaillen am Samstag (10.00 Uhr). Die Italienerin Flora Tabanelli (77,43 Zähler) gewann die Qualifikation.