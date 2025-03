Die Gärtnerei Jäger lädt am 22. März zum Festival der Blumen ein

Der Traditionsbetrieb an der Bundesstraße 2 in Thaur feiert am Samstag, von 10 bis 14 Uhr, den Beginn des Frühlings mit buntem Programm.

Seit 1978 ist die familiengeführte Gärtnerei Jäger mit inzwischen 46 Mitarbeitern der regionale Pflanzen-Spezialist in Thaur. Verbunden mit persönlicher Beratung findet man hier alles, was ein blühendes Gärtnerherz begehrt: Saisonale Beet- und Balkonblumen, Kräuter- und Gemüsepflanzen, Zimmer- und Freilandpflanzen, Floristik für alle Anlässe, Innenraumbegrünung, Gartengestaltung sowie professionelle Betreuung von Grabanlagen. Mit viel Wert auf nachhaltige und regionale Eigenproduktion und die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und Lehrlingen. So findet man in den einzelnen Abteilungen hohe Fachkompetenz, sei es die Pflanzengesundheit, der richtige Standort oder eine optimale Blumenauswahl für saisonale Bepflanzungen.