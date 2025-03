Tirol radelt auch 2025 – jetzt anmelden, mitradeln und gewinnen

Ab sofort heißt es wieder: Ganz „Tirol radelt“! Die Radfahrinitiative von Klimabündnis und Land Tirol ruft alle Tirolerinnen und Tiroler zum Mitradeln auf. Allen Radbegeisterten, die ihre Kilometer online oder per App eintragen, winken attraktive Preise.

Seit heute heißt es wieder ganz „Tirol radelt“. Zum bereits 15. Mal sind alle Tirolerinnen und Tiroler aufgerufen, für die eigene Gesundheit und den Klimaschutz in die Pedale zu treten. Mit etwas Glück gibt es auch heuer wieder tolle Preise zu gewinnen. Geht es nach den Veranstaltern, so soll am Ende der diesjährigen Aktion eine fünfstellige Teilnehmerzahl zu Buche stehen und im österreichweiten Vergleich endlich der erste Platz eingefahren werden.