An fünf Tagen: Felbertauern bleibt wegen Reparaturarbeiten in der Nacht gesperrt

Matrei i. O. – Wer zwischen 31. März und 4. April durch den Felbertauerntunnel fahren will, muss die Reise gut planen. In diesen vier Nächten wird der Tunnel nämlich gesperrt. Die Nachtsperren dauern jeweils vier Stunden und gelten für den Zeitraum von 23 Uhr bis 3 Uhr früh. „Eine Durchfahrt ist zu diesen Zeiten nicht möglich“, stellt die Betriebsleitung der Felbertauernstraße ausdrücklich klar. Die Sperren sind nötig, weil dringende Erhaltungsarbeiten am Bauwerk anstehen.