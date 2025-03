Termin fixiert: Bundesweites Handyverbot an Schulen kommt am 1. Mai

Das vom Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) angekündigte Handyverbot in den ersten acht Schulstufen soll mit Anfang Mai gelten. Schulen können aber autonom Ausnahmen festlegen.

Wien – Das von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) angekündigte bundesweite Handyverbot in den ersten acht Schulstufen soll ab 1. Mai gelten. Volks-, Mittel-, Sonderschulen und AHS-Unterstufen sollen grundsätzlich handyfreie Zonen werden. Schulen können aber autonom Ausnahmen festlegen, etwa wenn Handys zu Unterrichtszwecken genutzt werden. Parallel sollen Maßnahmen zur digitalen Bildung an den Schulen forciert werden, erklärte Wiederkehr am Mittwoch nach dem Ministerrat.