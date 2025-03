Großer Einschnitt bei Kult-Quiz: Elton sagt „Wer weiß denn sowas?“ Lebewohl

Nach zehn Jahren verabschiedet sich Elton aus der ARD-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“. Er wird am 26. April ab 20.15 Uhr im Rahmen einer Extra-Ausgabe der Show mit zahlreichen Überraschungen gebührend verabschiedet. „Ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben“, wird der 53-Jährige in einer Mitteilung der ARD zitiert. Es sei ihm eine Ehre gewesen, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten.