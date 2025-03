36-Jähriger erlitt bei Arbeitsunfall in Hall schwere Verbrennungen

In Hall ereigneten sich am Dienstag gleich zwei Arbeitsunfälle. Ein 36-Jähriger zog sich gegen 23.40 Uhr beim Lösen einer Verstopfung eines Abflussrohres durch die angestaute Schlacke und herausspritzendes heißes Wasser aus dem Rohr an der linken Körperseite Verbrennungen zweiten bis dritten Grades zu. Der schwerverletzte Kroate wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.