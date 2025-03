Strompreis in Tirol bleibt stabil

Während in Österreich und Europa die Preise wieder in den Himmel schießen, bleibt TIWAG mit dem günstigsten Stromtarif aller Landesenergieversorger ein verlässlicher Partner für die Tiroler Haushalte und Betriebe.

Die zum Teil dramatischen Preissprünge bei Energie, Lebensmitteln und Co. als Folge der Ukrainekrise sind noch in lebhafter Erinnerung und waren auch in Tirol deutlich spürbar. Tirols Landesenergieversorger TIWAG hat daraufhin seine Beschaffungsstrategie umgestellt und kann seit 01. Jänner 2025 wieder den günstigsten Tarif aller Landesenergieversorger anbieten.