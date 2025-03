Nach einer Pause schlägt das Volkswagen-Herz wieder für die Kleinen

Lupo, Fox und Up standen früher für den günstigsten Einstieg in die Automobilwelt von Volkswagen – im Elektrobereich soll dies ab 2027 die Serienversion des eben vorgestellten Showcars ID.Every1 ermöglichen.

Nun sieht es so aus, dass Volkswagen wieder Lust darauf hat, kleinere Brötchen zu backen, pardon: kleinere Autos zu bauen. Den ID.2 haben die Wolfsburger für nächstes Jahr angekündigt, einen vollelektrischen Kleinwagen. Und es geht noch eine Nummer kleiner, wie Anfang März von VW demonstriert: In Düsseldorf präsentierten die Norddeutschen das Showcar ID.Every1.

Das 3,88 Meter lange Modell befindet sich im Grenzbereich zwischen Klein- und Kleinstwagen und soll jenes Segment abdecken, das früher die Stadtflitzer Lupo, Fox und Up beackerten. Deren Rentabilität wurde von Branchenkennern jedoch häufig angezweifelt, was ihr jeweiliges Schicksal erklären dürfte: Es erfolgte die Einstellung ohne direkten Nachfolger. Vom ID.Every1 erhofft sich der Hersteller jedoch eine bessere Resonanz und stellt einen Anschaffungspreis von rund 20.000 Euro in Aussicht (beim ID.2 bzw. ID.2all gelten 25.000 Euro als gesetzt).

Für den technischen Unterbau des ID.Every1 will Volkswagen eine neue Variante des modularen E-Antriebsbaukastens verwenden – eine, die einen Frontantrieb ermöglicht. Bestückt ist das Modell mit einem neu gefertigten Elektromotor, der 95 PS leistet und in der Lage ist, den ID.Every1 bis Tempo 130 km/h zu beschleunigen. Was die Reichweite anbelangt, so kalkulieren die Entwickler mit „mindestens 250 Kilometern", wie es von Seiten Volkswagens heißt. Konzipiert ist der Entwurf als Viersitzer mit einem Ladeabteil, das 305 Liter Volumen offeriert.