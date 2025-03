Martin Rütter kritisiert Qualzucht: „Ein Mops leidet ein Leben lang“

Martin Rütter (53) ist ein deutscher Hundetrainer. Er hat in Europa 150 Hundeschulen aufgebaut. Zu seinen TV-Shows zählt u.a. „Der Hundeprofi“ (VOX). Am 25. März tritt er mit seiner Comedy-Show „Der will nur spielen“ in der Olympiaworld in Innsbruck auf.

Rütter: Der Gesetzgeber hat nichts davon. Es besteht also kein Interesse. Und ich muss dazu betonen, im Hinblick auf Tierschutz sind wir in Deutschland ein Entwicklungsland im Gegensatz zu Österreich. Grundsätzlich ist die Rechtslage klar: Qualzucht ist Tierquälerei, aber es tut nun mal niemand was dagegen.

Rütter: Dass ein Hund eine so enge Beziehung zu einem Menschen eingehen kann, ist auch der Grund, warum es in der Erziehung oft etwas schwierig wird. Es fällt schwer, eine Distanz zu haben, wenn er besonders süß ist. Die Konsequenzen können dann sehr unbequem sein. Das ist im Prinzip auch der rote Faden in meiner Show. Es geht um Verstand versus Gefühl, darum rational und irrational zu sein. Das macht das Humorpotential aus.

Rütter: Meine Erfahrungen mit Hunden haben mir im Umgang mit meinen Kindern sehr wohl geholfen. Ich bin fünffacher Vater, hatte also lange Zeit drei Pubertierende gleichzeitig zu Hause. Das ist nicht nur lustig. Türgeknalle, Unverschämtsein, Herummotzen, das kenne ich alles. Dann war das Credo: Situation aussitzen, bleib stringent, nimm es nicht persönlich, das geht schon vorbei. Das ist auch so geschehen. Die Parallele ist also, dass es in jedem Fall sehr verlässliche Spielregeln geben muss. Aber der ganz klare Unterschied ist, dass wir Kinder dazu erziehen, im besten Fall eigenständig zu sein. Aber in der Sekunde, in der der Hund merkt, er kann auch selbstständig sein, ist die Erziehung im Eimer. Dem Hund muss man also immer leicht suggerieren, dass er mich auch braucht.