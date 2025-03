Herabfallende Karosserieteile: Tesla ruft Cybertrucks zurück

Tesla ruft wegen herabfallender Karosserieteile zehntausende Cybertrucks in den USA in die Werkstätten zurück. Betroffen seien gut 46.000 Fahrzeuge, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Bei den Fahrzeugen könne sich ein Stück der Karosserie lösen, das seitlich über der Tür befestigt ist. Die US-Verkehrsaufsicht NHTSA sprach von einer erhöhten Unfallgefahr, wenn sich die Teile lösten.