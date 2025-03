Ermittlungen nach Baucontainer-Diebstählen: Tatverdächtiger 26-Jähriger in Haft

Völs – Ende Oktober letzten Jahres brach ein damals unbekannter Dieb bei einer Baustelle in Völs einen Container auf und stahl daraus mehrere Baumaschinen. Rund fünf Monate später konnte die Tiroler Polizei dank Hilfe von Kollegen aus Rumänien einen Fahndungserfolg vermelden. Im Zuge der Ermittlungen konnte nämlich ein 26-jähriger Rumäne als Tatverdächtiger dingfest gemacht werden.

Dabei stellte sich auch heraus, dass der Rumäne noch für zwei weitere Einbrüche Mitte Oktober in Völs und Anfang November in Lermoos verantwortlich war, bei denen unter anderem weiteres Baugut wie Bohrmaschinen, Deckenstützen und Werkzeuge gestohlen wurde. Insgesamt, so die Polizei, entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.