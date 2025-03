IHP macht aus Ihrem Garten eine Wohlfühloase

IHP präsentiert die größte Ausstellung von Wohnmöbel und Gartenmöbeln in Tirol. Auf ca. 1.000 Quadratmetern entdecken Sie das gesamte Spektrum an Wohnmöbel, Esstische, Outdoormöbeln, Sonnenschirmen, Wohnaccessoires uvm., was der Wohnbereich und Terrasse einzigartig gestaltet.

© IHP