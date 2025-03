Israels Opposition bekämpft Entlassung von Geheimdienstchef

Nach der Entlassung des israelischen Inlandsgeheimdienstchefs Ronen Bar hat die Opposition im Land angekündigt, rechtlich dagegen vorgehen zu wollen. Die Mitte-Rechts-Partei Yesh Atid des Oppositionspolitikers Yair Lapid erklärte am Freitag, sie habe beim Obersten Gerichtshof Berufung gegen das Vorgehen der Regierung eingelegt. Sie verurteilte die Entlassung von Bar und gab an, die Entscheidung beruhe "auf einem eklatanten Interessenskonflikt" von Premier Benjamin Netanyahu.

Die Berufung wurde im Namen von insgesamt vier Oppositionsparteien eingereicht: Neben Yesh Atid schlossen sich die zentristische Nationale Union des ehemaligen Verteidigungsministers Benny Gantz, die Demokratische Partei von Yair Golan und die nationalistische Partei Yisrael Beiteinu von Avigdor Lieberman an. Die israelische "Bewegung für eine Qualitätsregierung" prangerte ihrerseits am Freitag in einer Erklärung "eine rechtswidrige Entscheidung an, die ein echtes Risiko für die nationale Sicherheit des Staates Israel darstellt".