Brand führt zu Schließung von Londoner Flughafen Heathrow

Der britische Flughafen Heathrow teilte am Freitag mit, dass es aufgrund eines Brandes in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorgt, zu einem erheblichen Stromausfall gekommen ist. Noch sei unklar, wann die Stromversorgung wieder hergestellt sein wird. Der Flughafen bleibe heute Freitag bis um Mitternacht geschlossen. Es werde in den kommenden Tagen zu erhebliche Störungen im Flugverkehr kommen. Passagiere sollen bis zur Wiedereröffnung keinesfalls zum Flughafen kommen.

Für den heutigen Freitag standen 10 Flüge von Wien Schwechat nach London Heathrow am Programm. Eurocontrol, das für die Flugsicherung in ganz Europa zuständig ist, teilte auf seiner Website mit, dass aufgrund des Stromausfalls keine Ankünfte in Heathrow möglich seien und dass es Umleitungspläne für Flüge gebe.

Die Londoner Feuerwehr teilte mit, dass ihre Einsatzkräfte das Feuer in Hayes im Westen Londons bekämpften und rund 150 Personen vorsorglich evakuiert wurden. Die Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und rund 70 Feuerwehrleuten zu dem brennenden Umspannwerk in Hayes aus, wie sie bei X mitteilte. Tausende Haushalte in der Region hatten Medienberichten zufolge keinen Strom.