Londoner Flughafen Heathrow nimmt wieder den Betrieb auf

Der nach einem Stromausfall den ganzen Tag lahmgelegte Londoner Flughafen Heathrow hat am Freitagabend schrittweise wieder den Betrieb aufgenommen. Nach Betreiberangaben hätten 1.351 Flüge mit bis zu 291.000 Passagieren abgefertigt werden sollen. Stattdessen war einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt bis in den Abend komplett gesperrt. Ursache sei ein Brand in einem Umspannwerk in der Nähe des Airports, die genauen Umstände seien noch unklar, so die Behörden.