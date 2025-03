Wiener Gewaltambulanz für Staatsanwaltschaft "unverzichtbar"

Die Staatsanwaltschaft Wien macht sich für die sogenannte Gewaltambulanz an der MedUni Wien stark, die Anfang Jänner im Zentrum für Gerichtsmedizin ihren Betrieb aufgenommen hat. Die Untersuchungsstelle für Gewaltbetroffene sei von den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten bereits etliche Male herangezogen worden, betont Behördenleiterin Michaela Obenaus: "Sie ist auf dem Weg, für die staatsanwaltschaftliche Arbeit unverzichtbar zu werden."

Bei der Wiener Anklagebehörde sind in einer Sondergruppe 13 spezialisierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte für Fälle von Gewalt im sozialen Nahraum und Delikte gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung zuständig. Für die Leiterin der Behörde handelt es sich dabei "um äußerst sensible Ermittlungsverfahren, die sehr sorgsam zu führen sind". Laufende Fortbildung sowie eine gute Vernetzung mit der Landespolizeidirektion Wien, Opferschutzeinrichtungen und dem Verein Neustart seien wichtige Aspekte, und man stehe mit diesen Partnerinstitutionen - etwa im Bereich der Risikoanalyse - stets in enger Abstimmung.