Polizeigroßeinsatz in Österreich: Hausdurchsuchungen und Festnahmen

Wie die Polizei Steiermark am Freitagmorgen auf X (ehemals Twitter) mitteilte, läuft derzeit in sieben österreichischen Bundesländern (exklusive Kärnten und Vorarlberg) ein Großeinsatz der Polizei, an dem über 400 Beamte beteiligt sind. Auch in Tirol finden Hausdurchsuchungen statt, bestätigte ein Sprecher der Polizei Steiermark auf Nachfrage der Tiroler Tageszeitung.