Sie ist wieder da! -Vollumfängliche Berufs- und Bildungsmesse „Visio Tirol“

Seit über 20 Jahren veranstaltet und organisiert die SoWi Holding Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in Innsbruck und Klagenfurt. Darunter die größte Karrieremesse Westösterreichs career & competence sowie die Berufs- und Bildungsmessen Visio Tirol, BeSt Innsbruck und BeSt Klagenfurt.