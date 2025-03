Größter Flughafen Europas steht still: Heathrow nach Brand geschlossen

Aufgrund eines Brandes ist der Flughafen in London derzeit geschlossen. Er gilt als „wichtiges Drehkreuz der Welt“, zahlreiche Flüge müssen gestrichen werden.

London – Der britische Flughafen Heathrow teilte am Freitag mit, dass es aufgrund eines Brandes in einem Umspannwerk, das den Flughafen versorgt, zu einem erheblichen Stromausfall gekommen ist. Noch sei unklar, wann die Stromversorgung wieder hergestellt sein wird.

Der Flughafen bleibe heute Freitag bis um Mitternacht geschlossen. Es werde in den kommenden Tagen zu erhebliche Störungen im Flugverkehr kommen. Passagiere sollen bis zur Wiedereröffnung keinesfalls zum Flughafen kommen.

Eurocontrol, das für die Flugsicherung in ganz Europa zuständig ist, teilte auf seiner Website mit, dass aufgrund des Stromausfalls keine Ankünfte in Heathrow möglich seien und dass es Umleitungspläne für Flüge gebe.

Für den heutigen Freitag standen 10 Flüge von Wien Schwechat nach London Heathrow am Programm. Insgesamt dürften aber nach Auskunft der Flugbeobachtungswebsite Flightradar24 1351 Ankünfte und Abflüge in Heathrow ausfallen. Dazu kommen noch andere Flüge weltweit, die indirekt von den Umleitungen der Flüge betroffen sind.

Alleine British Airways hatte heute 341 Landungen am betroffenen Flughafen geplant. „Heathrow ist eines der wichtigsten Drehkreuze der Welt“, sagte Ian Petchenik, Sprecher von FlightRadar24. „Dies wird den Betrieb der Fluggesellschaften auf der ganzen Welt stören.“

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Netze der Fluggesellschaften hängen davon ab, dass sich Flugzeuge und Besatzungen zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten befinden. Dutzende von Fluggesellschaften werden ihre Netze in aller Eile neu konfigurieren müssen, um Flugzeuge und Besatzungen zu verlegen.

„Die andere Frage lautet: Wie werden die Fluggesellschaften mit dem Rückstau an Passagieren umgehen?“, so Henry Harteveldt, Analyst für die Reisebranche bei der Atmosphere Research Group. „Es werden ein paar chaotische Tage werden.“

Das Feuer soll in einem Umspannwerk ausgebrochen sein.

Mindestens 120 Flüge waren laut Flightradar24 mit Ziel London Heathrow bereits in der Luft als die Nachricht von der Schließung kam und mussten umgeleitet werden. Einige US-Flüge drehten auf halbem Weg um und kehrten zum Ausgangsflughafen zurück, einzelne wurden etwa nach Paris umgeleitet.

Die Londoner Feuerwehr teilte mit, dass ihre Einsatzkräfte das Feuer in Hayes im Westen Londons bekämpften und rund 150 Personen vorsorglich evakuiert wurden. Die Feuerwehr rückte mit zehn Löschfahrzeugen und rund 70 Feuerwehrleuten zu dem brennenden Umspannwerk in Hayes aus, wie sie bei X mitteilte. Tausende Haushalte in der Region hatten Medienberichten zufolge keinen Strom.