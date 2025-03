Panzendorf – Einbruchsalarm im Osttiroler Oberland. Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilt, brachen bis dato unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, dem 17. März, um 14.10 Uhr und Freitag um 14.10 Uhr in ein Wohnhaus in Panzendorf ein. Dabei erbeuteten sie wohl mehrere hundert Euro. Die Tätersuche läuft. (TT.com)