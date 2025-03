Hamilton gewinnt Sprint in China vor Piastri

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat den Sprint in China gewonnen und damit seinen ersten Triumph für Ferrari in der Formel 1 gefeiert. Der 40-jährige Brite fuhr am Samstag im kurzen Rennen in Shanghai zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg vor McLaren-Pilot Oscar Piastri und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. WM-Leader Lando Norris (McLaren) wurde Achter. Am Samstag (8.00 Uhr) findet noch das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag (8.00/je live ServusTV, RTL, Sky) statt.

"Ich habe mich heute in der Früh beim Aufstehen schon großartig gefühlt", sagte Hamilton nach dem ersten Sprintsieg seiner Karriere. "Wir müssen jetzt ruhig bleiben, es ist noch ein langer Weg vor uns. Es ist ein Marathon und kein Sprint." Beim Saisonauftakt in Australien hatte der siebenfache Champion noch den enttäuschenden zehnten Platz belegt. "Viele Leute unterschätzen, wie schwierig es ist, in ein neues Team zu kommen. Ich fühle mich wirklich wohl im Auto im Gegensatz zu Melbourne", betonte der langjährige Mercedes-Star nach seinem zweiten Rennen für die Scuderia.

Hamilton hatte sich am Freitag überraschend die Pole Position für den ersten von sechs Sprints gesichert. Seine Spitzenposition in der lang gezogenen ersten Kurve verteidigte Hamilton ohne Probleme vor Verstappen. Australien-Sieger Norris ging nach einem Fehler im Qualifying von der sechsten Position ins kurze Rennen und fiel nach einem weiteren Patzer in der ersten von 19 Runden um drei Ränge zurück.