Vier Prozesstage im Fall Kellermayr in Wels

Der erste Verhandlungstermin im Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die ein Deutscher massiv bedroht haben soll, wurde wegen Verhinderung des Angeklagten verschoben. Statt am 5. März startet der Prozess wegen gefährlicher Drohung am Landesgericht Wels nun am 26. März. Ob der 61-Jährige erscheint, ist abzuwarten, das Gericht hat jedenfalls keine Hinweise, dass er fernbleibt. Vier Verhandlungstage sind vorgesehen, ein Urteil ist für 9. April geplant.